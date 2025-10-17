Ливанский суд освободил сына Каддафи под залог

Ливанский суд вынес решение освободить из тюрьмы сына бывшего ливийского лидера Моаммара Каддафи Ганнибала под залог. Об этом сообщает ливанское национальное агентство NNA.

Известно, сумма залога составила 11 миллионов долларов. Несмотря на то что Ганнибал Каддафи освобожден, ему запрещено выезжать за пределы своей страны.

«Судья по делу о похищении и исчезновении имама Мусы Садра, Захер Хамада, принял решение освободить Ганнибала Каддафи под залог в размере 11 миллионов долларов и с запретом на выезд из страны», - говорится в сообщении.

Напомним, что информация о похищении сына Каддафи появилась в декабре 2015 года. В это же время СМИ сообщали, что Ганнибал Каддафи был задержан в Ливане по делу об исчезновении ливанского имама и политического деятеля Мусы ас-Садра, который пропал в 1978 году во время своего визита в ливийскую столицу. Чуть позже сын экс-лидера Ливии заявлял, что не имеет никакого отношения к исчезновению ас-Садра, так как ему в это время было всего три года. Также он говорил, что его похитили в Сирии и незаконно вывезли в Ливан.