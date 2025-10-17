МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ливанский суд освободил сына Каддафи под залог

Сумма залога составила 11 миллионов долларов.
Виктория Бокий 2025-10-17 17:21:13
© Фото: Markus Scholz, dpa, Globallookpress

Ливанский суд вынес решение освободить из тюрьмы сына бывшего ливийского лидера Моаммара Каддафи Ганнибала под залог. Об этом сообщает ливанское национальное агентство NNA.

Известно, сумма залога составила 11 миллионов долларов. Несмотря на то что Ганнибал Каддафи освобожден, ему запрещено выезжать за пределы своей страны.

«Судья по делу о похищении и исчезновении имама Мусы Садра, Захер Хамада, принял решение освободить Ганнибала Каддафи под залог в размере 11 миллионов долларов и с запретом на выезд из страны», - говорится в сообщении.

Напомним, что информация о похищении сына Каддафи появилась в декабре 2015 года. В это же время СМИ сообщали, что Ганнибал Каддафи был задержан в Ливане по делу об исчезновении ливанского имама и политического деятеля Мусы ас-Садра, который пропал в 1978 году во время своего визита в ливийскую столицу. Чуть позже сын экс-лидера Ливии заявлял, что не имеет никакого отношения к исчезновению ас-Садра, так как ему в это время было всего три года. Также он говорил, что его похитили в Сирии и незаконно вывезли в Ливан.

#освобождение #ливан #тюрьма #ливанский суд #ганнибал каддафи
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 