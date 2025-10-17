Ракеты «Искандера» уничтожили украинские БПЛА дальнего действия в фурах

Минобороны России показало видео с работой расчета оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». На этот раз военнослужащие смогли подловить противника на месте подготовки к запуску беспилотников дальнего действия.

Цель находилась в районе населенного пункта Мартовок - в 50 километрах восточнее Харькова. На площадке подготовки к запуску находились фуры - грузовые автомобили ВСУ, которые перевозили тяжелые БПЛА.

Российское оборонное ведомство уточнило, что уничтожить удалось четрые фуры, в которых находилось 65 беспилотников дальнего действия типа «Лютый», пять пусковых установок, а также 30 украинских боевиков. Среди них - техники беспилотных летательных аппаратов и их операторы, а также водители фур.

Ранее сообщалось, что расчету «Искандера» удалось уничтожить HIMARS с боевиками ВСУ под Чугуевом. Ликвидировать удалось пусковую установку, транспортно-заряжающую машину и до 15 военнослужащих ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.