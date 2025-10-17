В Риме взорвали автомобиль журналиста-расследователя Рануччи

Автомобили итальянского журналиста Cигфридо Рануччи и его дочери были сильно повреждены в результате взрыва. Об этом сообщил местным СМИ сам журналист, ведущий программы расследований Report на государственном телевидении Rai.

По данным Corriere della Sera, в четверг вечером на юге Рима прогремел мощный взрыв, который повредил не только автомобили, но и дом, у которого они были припаркованы.

Никто из местных жителей не пострадал. Однако, как говорит журналист, его дочь проходила мимо места происшествия незадолго до взрыва и могла погибнуть.

По мнению журналиста, причиной взрыва могут быть анонсированные новые программы-расследования Rеport, где работал мужчина. Он добавил, что бомбы были заложены под автомобиль. Сейчас на месте происшествия работают пожарные и специальные подразделения полиции, проводятся все необходимые проверки.