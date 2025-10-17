МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В России осудили 15 участников украинского нацбата «Айдар»*

К срокам от 15 лет до 21 года лишения свободы приговорили 15 участников террористической организации.
Екатерина Пономарева 2025-10-17 12:08:09
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд приговорил 15 участников украинского националистического батальона «Айдар»* (организация признана террористической и запрещена в РФ) к длительным срокам. Об этом сообщает корреспондент «Звезды».

Участников террористической организации приговорили к срокам от 15 лет до 21 года лишения свободы. В кадре на скамье сидят 15 человек, в отношении еще троих фигурантов будет отдельное судебное производство.

По данным следствия, все осужденные в разное время вступили в террористическую организацию и участвовали в боевых действиях против Донецкой и Луганской народных республик. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.

Ранее суд в Ростове-на-Дону продлил арест 18 айдаровцев* на три месяца. Тогда судья заявила о том, что осужденные останутся под стражей до 13 ноября включительно.

* Украинский националистический батальон «Айдар» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

