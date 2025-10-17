Президент Владимир Путин поздравил телеканал RT с 20-летним юбилеем. Это произошло во время беседы с ведущим Салямом Мосафиром, сообщает RT.

Глава государства сказал, что когда возникла идея создать такой телеканал, у него не было мыслей о том, что это приобретет такой размах. Но RT нашел свою нишу и набрал популярность среди миллионов людей на планете.

По словам президента, зрителей подкупает искренность и правдивость информации. Путин добавил, что аудитория RT увеличивается, и этому не могут помешать давление, запреты и санкции Запада.

Российский лидер подчеркнул, что журналисты телеканала работают профессионально и объективно. Путин пожелал им продолжать в том же духе.