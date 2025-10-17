У берегов Севастополя подорвали 250-килограммовую авиабомбу времен войны

Советскую авиабомбу весом 250 килограммов уничтожили прямо в море у берегов Севастополя. Боеприпас пролежал там со времен Великой Отечественной войны. Ликвидировали находку с повышенными мерами безопасности. Внушительный боеприпас находился на дне возле мыса Тарханкут у самой западной точки Севастополя. Крупная фугасная авиабомба, совсем рядом с берегом. По реакции водолазов понятно, что находка неординарная. Первым делом ее нужно заснять со всех ракурсов.

«Когда вода опускается, допустим, ниже 20 градусов, вот сегодня 16 градусов и видимость хорошая и туристов меньше. Для нас это лучше», - сказал водолаз Специализированного отряда ГУ МЧС России по Севастополю Руслан Тукаленко.

Руслан за службу выполнил сотни подводных разминирований, он 20 лет в профессии. Водолазному делу обучался в легендарной Нахимке - Черноморском высшем военно-морском училище. На глаз и даже в мутной воде определит тип боеприпаса. За несколько погружений связка готовит бомбу к уничтожению. Вместе с напарником протягивают электровзрывную сеть. Теперь дело за пиротехниками на суше.

«Эта линия проходит от взрывоопасного предмета. Сначала идет по воде, потом выходит на сушу, а мы идем с вами в укрытие», - подсказал начальник отделения пиротехнических работ ЧПиСВР Специализированного отряда ГУ МЧС России по Севастополю Илья Орел.

За красивыми кадрами из укрытия можно выйти. Но только в полной экипировке. В такой же саперы работают при разминировании. Безопасное расстояние, но даже так понятно, насколько там под водой серьезный заряд.

«Вода полностью компенсирует разлет. Полтора-два километра разлет осколков был бы. Поднять ее было нельзя, а везти через весь город было бы не безопасно», - объяснил заместитель начальника Специализированного отряда ГУ МЧС России по Севастополю Арсен Смаилов.

Редкое зрелище - под водой после подрыва образовалась метровая воронка. Как только море успокоилось, дно снова осматривают водолазы, которые собирают по кусочкам фрагменты бомбы. Ее при детонации разорвало на части.

«Видимости не было, искал фрагменты после взрыва, чтобы убедиться, что сработал сам боезапас. Получает что сработал», - отметил водолаз Специализированного отряда ГУ МЧС России по Севастополю Денис Писяч.

Сейчас у специалистов МЧС России по Севастополю период глубоководных работ. Их проводят по окончании курортного сезона, когда пляжи пустеют. А это первая и пока самая крупная в новом сезоне уничтоженная бомба.