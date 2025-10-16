МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ЕС планирует запретить сигареты с фильтром и вейпы

Предполагается, что запрет фильтров снизит «привлекательность сигарет».
Екатерина Пономарева 2025-10-16 08:45:12
© Фото: Bulkin Sergey, Global Look Press

Евросоюз намерен запретить сигареты с фильтром и электронные сигареты из-за рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщает газета Bild.

«Запрет на производство, импорт, распространение и продажу сигарет с фильтром внесет важный вклад в сокращение потребления табака», - следует из проекта резолюции Совета Евросоюза.

В докладе исследовательской группы ВОЗ также предлагают запретить электронные сигареты в качестве дополнительного варианта регулирования. Эта тема станет основной на конференции ВОЗ в Женеве в следующем месяце.

Организация рекомендует ограничить употребление фильтров, для того чтобы снизить вкусовые качества и привлекательность сигарет. На немецком рынке 95% всех сигарет имеют фильтры.

Ранее врач-терапевт рассказала «Звезде», какое влияние на здоровье человека оказывают вейпы. По ее мнению, электронные устройства могут быть опаснее, чем обычные сигареты. Зависимость от них может привести к серьезным проблемам со здоровьем, в частности, к заболеваниям легких.

#в стране и мире #евросоюз #ВОЗ #вейп #Сигареты
