ЕС планирует запретить сигареты с фильтром и вейпы

Евросоюз намерен запретить сигареты с фильтром и электронные сигареты из-за рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщает газета Bild.

«Запрет на производство, импорт, распространение и продажу сигарет с фильтром внесет важный вклад в сокращение потребления табака», - следует из проекта резолюции Совета Евросоюза.

В докладе исследовательской группы ВОЗ также предлагают запретить электронные сигареты в качестве дополнительного варианта регулирования. Эта тема станет основной на конференции ВОЗ в Женеве в следующем месяце.

Организация рекомендует ограничить употребление фильтров, для того чтобы снизить вкусовые качества и привлекательность сигарет. На немецком рынке 95% всех сигарет имеют фильтры.

Ранее врач-терапевт рассказала «Звезде», какое влияние на здоровье человека оказывают вейпы. По ее мнению, электронные устройства могут быть опаснее, чем обычные сигареты. Зависимость от них может привести к серьезным проблемам со здоровьем, в частности, к заболеваниям легких.