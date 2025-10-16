МЧС предложило поднять штрафы за возгорание в лесу до 4 млн рублей

В России могут быть в два раза повышена сумма штрафа для юридических лиц, нарушивших правила пожарной безопасности в лесах, если это привело к возгораниям. Министерство чрезвычайных ситуаций разместило свое предложение 15 октября на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство предлагает внести изменения в статью 8.32 Кодекса об административных правонарушениях РФ. На граждан будет возлагаться штраф в размере от ста до двухсот тысяч рублей. На должностных лиц - от двухсот до четырехсот тысяч рублей. На юридических лиц - от двух до четырех миллионов рублей.

В мае этого года катастрофическая ситуация сложилась из-за лесных пожаров в Бурятии. В регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. С начала пожароопасного сезона зарегистрировали 174 лесных пожара. И более 90% всех возгораний возникли из-за неосторожного обращения с огнем. В 13 районах полыхало 66 лесных пожара единовременна, их общая площадь составляет 83 590 гектар.а

В июле для тушения масштабного природного пожара у Симферополя привлекалась авиация МЧС РФ и Росгвардии. Два вертолета Ми-8 МЧС России и один борт Росгвардии уже совершили 38 сбросов воды общей массой 117 тонн воды

Самые масштабные возгорания, случившихся в лесах России за последние пять лет - в Якутии в 2020 году зарегистрировали 2038 лесных пожара, выгорело около 5 миллионов гектар лесной площади. В 2021 вновь не повезло этому региону: сгорело 8,7 миллионов гектар природной территории, количество пожаров достигло 1694. В 2022 году 79% всех лесных пожаров пришлось на Сибирский и Дальневосточный федеральные округа - это 2,6 миллиона гектаров. В 2023 году больше всего от лесных пожаров вновь пострадала Якутия — там с начала года произошло 823 возгорания, они распространились на 1,5 миллионов гектаров. В 2024 году в Забайкальском крае было зарегистрировано 1,3 тысяч лесных пожаров на площади 1,9 миллионов гектаров.