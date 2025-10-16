Врач-диетолог рассказала, когда опасно пальмовое масло

С точки зрения пищевой безопасности, умеренное количество пальмового масла не является опасным для жизни. Чрезмерное употребление любых насыщенных жиров, то же масло или сало, - это плохо. Об этом в разговоре со «Звездой» заявила врач-диетолог Марина Макиша.

Почему производители используют пальмовое масло? По словам специалиста, оно имеет нейтральный вкус и его удобно использовать в тех продуктах, где, например, натуральное сливочное масло можно заменить пальмовым.

«В шоколаде масло какао, которое стоит очень дорого, заменяется пальмовым, которое более дешевое. В самом пальмовом масле какой-то особой опасности для здоровья нет», - добавила врач.

Очень часто пальмовое масло используют для производства фальсификатов, то есть там, где можно заменить дорогие жиры более дешевыми. Однако производители не информируют об этом потребителей.

Напомним, что сегодня в Госдуме рассмотрели проект об ограничении использования пальмового масла в производстве пищевых продуктов. Депутаты предложили повысить пошлины на него и ввести акцизы, а также создать платформу для мониторинга производства.