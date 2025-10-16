МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Военному санаторию «Марфинский» исполнилось 95 лет

Санаторий сочетает в себе современные медицинские технологии и красивую природу вокруг.
Григорий Онипер 2025-10-16 18:42:52
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Девяносто пять лет - целая эпоха в истории военной медицины. В этих стенах, где когда-то звучала светская музыка, теперь возвращают здоровье тем, кто защищал и защищает Родину. Санаторий «Марфинский» Минобороны России празднует юбилей, сохраняя лучшие традиции и внедряя современные технологии лечения.

«Внутри санатория - самые современные медицинские технологии, а снаружи - богатый природный мир. Это уникальное сочетание и создает ту самую атмосферу, в которой здоровье защитников Родины восстанавливается быстрее», - отметил корреспондент «Звезды» Григорий Онипер.

Здесь лечат тех, кто выполнял боевые задачи. Врачи не просто разрабатывают мышцы, а учат тело двигаться заново, правильно и без боли. Сначала точечная диагностика и выявление слабых звеньев. Затем индивидуальные тренировки, где важно не количество повторений, а правильность.

«Комплексная реабилитация включает в себя несколько больших разделов. Во-первых, это движение, двигаем людей как с весом собственного тела, так и на тренажерах. Все это происходит под прикрытием физиотерапии, которая с первой же процедуры убирает боль на несколько баллов», - рассказала заведующая отделением лечебной физкультуры Анна Борискина.

Контрактник Сергей служил в зоне СВО под Купянском, обеспечивал снабжение своей части. Во время эвакуации раненого товарища попал под FPV-дрон. Осколок повредил ногу, но Сергей смог довести эвакуацию до конца.

«Кость неправильно срослась и до конца не может срастись, раньше тяжелее было, сейчас легче. Главное - здоровье восстановить, а остальное потом само наладится», - признался Сергей. 

В арсенале врачей - десятки методик. Криотерапия для снятия воспалений и боли, занятия в бассейне и не менее важная рефлексотерапия для активации внутренних резервов организма.

За последние пять лет в санатории помогли более 30 тысячам пациентов. Секрет успеха - в комплексном подходе. Здесь не просто снимают симптомы, а восстанавливают здоровье в целом.

«Поступают достаточно требовательные пациенты, иногда с завышенными ожиданиями, со сложной патологией. И, безусловно, когда они уезжают, самая главная оценка для нас - "теперь мы только к вам". Это для нас является лучшими моментами нашей работы», - заметил начальник санатория Глеб Гулеватый. 

В день юбилея в санатории не только праздновали, но и работали - прошла научная конференция, где врачи делились новыми методиками лечения. Санаторий «Марфинский» продолжает свою благородную миссию и возвращает здоровье тем, кто отдал свои силы на благо Отечества.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#военная медицина #реабилитация #санаторий #Марфинский
