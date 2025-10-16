МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Bloomberg: Украина получила первые партии оружия в рамках PURL

Инициатива PURL предполагает закупку странами НАТО вооружений у США на добровольной основе.
Дарья Ситникова 2025-10-16 17:37:29
© Фото: Klaus-Dietmar Gabbert, dpa, Global Look Press

Украина получила первую военную помощь, выделенную за счет стран НАТО, в рамках инициативы PURL. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Две первые партии были доставлены, еще две следующие готовятся», - указано в материале.

Вчера глава министерства войны США Пит Хегсет рассказал, что Америка призвала союзников по НАТО увеличить закупки оружия для помощи Украине в рамках программы PURL. Партнеры уже выделили более двух миллиардов долларов на поставки Киеву по этой линии. Происходит это следующим образом: Европа финансирует закупки, а Соединенные Штаты обеспечивают передачу вооружения. 

#Украина #НАТО #военная помощь #PURL
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 