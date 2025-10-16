Bloomberg: Украина получила первые партии оружия в рамках PURL

Украина получила первую военную помощь, выделенную за счет стран НАТО, в рамках инициативы PURL. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Две первые партии были доставлены, еще две следующие готовятся», - указано в материале.

Вчера глава министерства войны США Пит Хегсет рассказал, что Америка призвала союзников по НАТО увеличить закупки оружия для помощи Украине в рамках программы PURL. Партнеры уже выделили более двух миллиардов долларов на поставки Киеву по этой линии. Происходит это следующим образом: Европа финансирует закупки, а Соединенные Штаты обеспечивают передачу вооружения.