Кравцов назвал Пансион воспитанниц МО РФ уникальным учебным учреждением

Сергей Кравцов заметил, что в пансионе созданы все условия, чтобы учиться, быть патриотками и затем поступать в вузы.
2025-10-16 17:14:31
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В московском Пансионе воспитанниц Минобороны вручили награды преподавателям и воспитателям. В торжественной церемонии участвовал и министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Здесь созданы все условия для того, чтобы учиться, потом поступать в высшие учебные заведения и быть настоящими патриотами нашей страны», - подчеркнул министр. 

Он отметил, что учебное учреждение с гордостью носит звание образцового. Министр поблагодарил коллектив, попечителей, а также российское оборонное ведомство, благодаря которому появилось это уникальное учебное заведение. 

Ранее замминистра обороны Горемыкин заявил о сохранении традиций в новом корпусе Пансиона воспитанниц Минобороны России. Речь шла о корпусе, который разместился в реконструированном здании Николаевских казарм.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#в стране и мире #Сергей Кравцов #образовательное учреждение #Пансион воспитанниц Минобороны России
