Кравцов назвал Пансион воспитанниц МО РФ уникальным учебным учреждением

В московском Пансионе воспитанниц Минобороны вручили награды преподавателям и воспитателям. В торжественной церемонии участвовал и министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Здесь созданы все условия для того, чтобы учиться, потом поступать в высшие учебные заведения и быть настоящими патриотами нашей страны», - подчеркнул министр.

Он отметил, что учебное учреждение с гордостью носит звание образцового. Министр поблагодарил коллектив, попечителей, а также российское оборонное ведомство, благодаря которому появилось это уникальное учебное заведение.

Ранее замминистра обороны Горемыкин заявил о сохранении традиций в новом корпусе Пансиона воспитанниц Минобороны России. Речь шла о корпусе, который разместился в реконструированном здании Николаевских казарм.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.