МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Сотни людей эвакуировали из выставочного центра «Крокус Экспо»

Посетителям не объяснили причину, по которой их вывели из здания.
Владимир Рубанов 2025-10-16 13:12:13
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сотни людей эвакуировали из выставочного центра «Крокус Экспо» в подмосковном Красногорске. Об этом рассказали «Звезде» очевидцы. По их словам, люди выбежали без курток на улицу.

Посетители сообщили, что им не объяснили причину, по которой их вывели из здания. В ГУ МЧС России по Московской области «Звезде» сообщили, что был ложный вызов, и в ближайшее время людей будут заводить обратно.

Весной 2024 года рядом с выставочным центром произошел теракт. 22 марта около 20.00 в концертном зале «Крокус Сити Холл» боевики открыли огонь из автоматов по посетителям и охране.

Атака длилась около 18 минут, нападавшие затем скрылись на автомобиле. В результате погибли около 150 человек и более 600 получили ранения. В настоящее время в Москве идет закрытый суд над террористами.

#Московская область #наш эксклюзив #красногорск #крокус экспо #выставочный центр
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 