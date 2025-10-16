Сотни людей эвакуировали из выставочного центра «Крокус Экспо» в подмосковном Красногорске. Об этом рассказали «Звезде» очевидцы. По их словам, люди выбежали без курток на улицу.

Посетители сообщили, что им не объяснили причину, по которой их вывели из здания. В ГУ МЧС России по Московской области «Звезде» сообщили, что был ложный вызов, и в ближайшее время людей будут заводить обратно.

Весной 2024 года рядом с выставочным центром произошел теракт. 22 марта около 20.00 в концертном зале «Крокус Сити Холл» боевики открыли огонь из автоматов по посетителям и охране.

Атака длилась около 18 минут, нападавшие затем скрылись на автомобиле. В результате погибли около 150 человек и более 600 получили ранения. В настоящее время в Москве идет закрытый суд над террористами.