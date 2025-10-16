Идеи европейских политиков вроде «стены дронов» относятся не к реальности, а к фэнтезийной или кризисной среде, заявил «Звезде» посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Так он прокомментировал пожелание министра обороны Литвы Довиле Шакалене. Та захотела, чтобы «стена дронов» на границе с Россией выглядела как в сериале «Игра престолов».

«Люди, находясь в некоем выдуманном, виртуальном мире, пытаются выдавать такие же выдуманные, фантазийные решения. Я не удивлюсь, если скоро они будут апеллировать к марсианскому десанту либо к поставкам волшебных палочек, защищающих прибалтов от орков или еще кого-то», - отметил дипломат.

Такие планы - определенный диагноз для чиновников, которые выходят в публичное пространство и несут откровенную околесицу, добавил Мирошник.

«Уже речь идет не о том, что их должны слушать люди в надежде на какие-то адекватные решения, а это уже квалификация для психиатра либо специалиста по футурологии», - заключил посол.

Проект «стены дронов» предусматривает оборудование восточных границ Евросоюза для защиты воздушного пространства. Он сталкивается с разными политическими, техническими и финансовыми препятствиями. Пока европейские чиновники не могут сказать, как может выглядеть такая инфраструктура.

Некоторые страны, такие как Венгрия, отказались в нем участвовать. Это создает дыры в системе защиты и усложняет создание полноценной «стены». Западные и южные страны выступают против сосредоточения ресурсов на восточной и северной границах, утверждая, что угрозы могут исходить и с других участков.

Одна из ключевых проблем - создание эффективной многоуровневой системы, которая могла бы обнаруживать, отслеживать и перехватывать дешевые дроны, способные обходить традиционные системы ПВО. Многослойность системы предполагает использование радиолокационных станций, средств радиоэлектронной разведки, инфракрасных и оптических сенсоров, что усложняет разработку и внедрение в короткие сроки.

Еще одна проблема - необходимость координации и обмена данными между многочисленными странами. Она усложняется политическими барьерами, разными стандартами и отсутствием единого технического протокола.