На казарме училища во Владивостоке сделали мурал с адмиралом Кузнецовым

Целый месяц ежедневной работы и 300 литров краски потребовались, чтобы создать мурал с портретом адмирала Кузнецова. Его открыли во Владивостоке на семиэтажном здании казармы военно-морского училища имени Макарова. Событие приурочили к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Чей портрет появится на стене, организаторы решали совместно с командованием училища. Из нескольких вариантов выбрали именно Николая Кузнецова.

«Это легендарный флотоводец России, и здесь многие говорят, что училище названо Макаровым, почему Кузнецов? Да потому что Кузнецов внес большой вклад, чтобы появилось это училище, внес огромный вклад в развитие флота России, Тихоокеанского флота», - рассказал руководитель общественной организации «Союз Патриотов Отечества» Егор Кирченко.

Николай Кузнецов командовал Тихоокеанским флотом, был народным комиссаром и главнокомандующим ВМФ Советского Союза.

Именно по его инициативе начали разрабатывать проект подводной лодки нового поколения - с атомной энергетической установкой. Адмирал Кузнецов настаивал на необходимости строительства крейсеров с ракетным и реактивным вооружением и десантных кораблей.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.