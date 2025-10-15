В России в 2026 году появятся новые дорожные знаки

С 1 января 2026 года в Российской Федерации появится ряд новых дорожных знаков. Об этом рассказал агентству «Прайм» адвокат Александр Шиманский.

По словам собеседника агентства, одним из нововведений станет знак «Глухие». Его будут ставить перед пешеходными переходами поблизости от объектов, которые часто посещают люди с нарушениями слуха.

Кроме того, будет введен новый тип знака «Стоп-линия», также известного как «стоп-бар». Он будет вертикальным. Его будут устанавливать в местах, где нет возможности для установки горизонтального знака.

Кроме того, в материале сообщается, что ряд дорожных знаков объединят. Так, будут объединены знак парковки и табличка о способе постановки автомобиля.

Помимо этого будет введен предупреждающий знак «Заснеженное покрытие». Известно, что на нем будут изображены снежинка и туча. Знак будет призывать автомобилистов снизить скорость и не совершать резких торможений.

Также собеседник агентства уточнил, что ожидается изменение знака «Время действия». Теперь на него будут наносить не только часы и дни недели, но также и месяцы. Например, октябрь-март.

Ранее автоюрист Дмитрий Славнов в разговоре со «Звездой» негативно оценил предложение разрешить россиянам сдавать на водительские права без автошколы. По словам специалиста, сейчас некоторые из них предлагают самостоятельное изучение теории, после чего человек приходит на внутренний экзамен и, если сдает его успешно, допускается к централизованному экзамену в ГАИ.