Определились 28 из 48 участников ЧМ-2026 по футболу

От Европы первой участие в чемпионате мира себе обеспечила сборная Англии, для которой этот мундиаль станет 17 в ее истории.
Ян Брацкий 2025-10-15 02:28:35
© Фото: IMAGOBEAUTIFUL SPORTS Hahne, www.imago-images.de, Global Look Press

Определились 28 из 48 участников предстоящего чемпионата мира по футболу. Отбор завершился в Африке. Последними в состав участников мундиаля попали сборные Кот-д’Ивуара и Сенегала. Ранее на турнир отобрались команды Марокко, Кабо-Верде, Алжира, Египта, ЮАР, Туниса и Ганы. Азию на турнире представят футболисты Саудовской Аравии и Катара. Последнюю путевку между собой разыграют команды ОАЭ и Ирака.

Отборочный тур завершается и в Европе. Первыми участие в турнире от Старого света себе обеспечили родоначальники футбола - англичане. Для них предстоящий турнир станет 17 в истории, пишет Life. Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. Хозяевами турнира выступят США, Канада и Мексика. Впервые в чемпионате примут участие 48 сборных.

В самих Штатах подготовка к турниру идет полным ходом. В сентябре стало известно, что власти городов, принимающих мундиаль, пожаловались на нехватку денег на покрытие будущих расходов в сфере логистики и обеспечения безопасности. Необходимы миллионы долларов, сетуют чиновники. Не так давно конгресс одобрил выделение $625 млн, но теперь муниципальным властям предстоит самостоятельно изыскать еще $150 млн.

