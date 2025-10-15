Определились 28 из 48 участников ЧМ-2026 по футболу

Определились 28 из 48 участников предстоящего чемпионата мира по футболу. Отбор завершился в Африке. Последними в состав участников мундиаля попали сборные Кот-д’Ивуара и Сенегала. Ранее на турнир отобрались команды Марокко, Кабо-Верде, Алжира, Египта, ЮАР, Туниса и Ганы. Азию на турнире представят футболисты Саудовской Аравии и Катара. Последнюю путевку между собой разыграют команды ОАЭ и Ирака.

Отборочный тур завершается и в Европе. Первыми участие в турнире от Старого света себе обеспечили родоначальники футбола - англичане. Для них предстоящий турнир станет 17 в истории, пишет Life. Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. Хозяевами турнира выступят США, Канада и Мексика. Впервые в чемпионате примут участие 48 сборных.

В самих Штатах подготовка к турниру идет полным ходом. В сентябре стало известно, что власти городов, принимающих мундиаль, пожаловались на нехватку денег на покрытие будущих расходов в сфере логистики и обеспечения безопасности. Необходимы миллионы долларов, сетуют чиновники. Не так давно конгресс одобрил выделение $625 млн, но теперь муниципальным властям предстоит самостоятельно изыскать еще $150 млн.