Путин назвал хорошим результатом урожай зерновых в 132 миллиона тонн

Аграриям осталось убрать еще 9% площадей, после этого объемы урожая могут достичь 135 млн. тонн.
Дарья Ситникова 2025-10-15 22:00:07
© Фото: Carlos Castro, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил, что собранный российскими аграриями в этом году урожай, составляющий не менее 132 млн тонн зерна - это отличный результат. Об этом российский лидер сообщил на совещании с членами правительства.

«132 млн тонн - это хороший результат! Я хочу просто поздравить вас и всех, кто прежде всего - тех, кто на селе работает, с этим результатом», - сказал Путин, выслушав доклад министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут.

Уточняется, что аграриям осталось убрать еще 9% площадей, после этого объемы урожая могут достичь 135 млн. тонн. В среднем внутреннее потребление составляет 86 млн тонн, с учетом переходящих остатков, показатель может составить порядка 50 млн тонн.

До этого Лут рассказала, что Ставропольский край стал лидером по сбору пшеницы в стране благодаря технологии искусственного вызова осадков. По ее словам, при работе с технологией искусственного вызова осадков важно сотрудничество с экспертами Гидрометцентра России.

