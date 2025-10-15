МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Файзуллин: в 73 регионах России начался отопительный сезон

Общий уровень готовности многоквартирных домов в России достиг 98,9%, а готовность коммунальной инфраструктуры - 98,6%.
Дарья Ситникова 2025-10-15 21:18:12
© Фото: Russian State Duma, via Global Look Press, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

В 73 регионах России начался отопительный сезон. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

«На сегодняшний день отопительный сезон начат в 2 541 муниципальном районе и 73 регионах», - сказал он.

Тепло подано во все муниципалитеты 55 регионов. До конца этой недели к ним присоединятся еще 11 областей. Со слов министра, общий уровень готовности многоквартирных домов в России достиг 98,9%, а готовность коммунальной инфраструктуры - 98,6%.

Файзуллин уточнил, что этот отопительный сезон с регионами, Минэнерго и Ростехнадзор готовят по новым, усиленным требованиям, утвержденных совместно с Государственной думой и Советом Федерации в целях повышения персональной ответственности всех участников процесса.

Впервые законодательно закреплена обязанность и ответственность за готовность к зиме. Она касается, как теплоснабжающих организаций и муниципальных органов, так и потребителей тепла.

#Россия #отопление #файзуллин
