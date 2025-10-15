В Чили зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6

На территории Чили произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщил национальный сейсмологический центр.

Уточняется, что землетрясение произошло в 11.43 по местному времени (14.43 мск) в 10 километрах к юго-востоку от национального парка Фрай-Хорхе. Сам очаг залегал на глубине 22 километра. Информации о возможных разрушениях и пострадавших не поступало.

В начале сентября на юге Чили также произошло землетрясение, магнитуда которого составила 7,5. Была объявлена угроза цунами. Точки землетрясения зафиксировали в 9 утра на глубине 10 километров в 218 километрах от Пуэрто-Уильямс.