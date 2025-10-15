МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Госдума приняла в первом чтении поправки к бюджету на 2025 год

Доходы предлагается утвердить в сумме 36,562 трлн рублей, а расходы оставить на прежнем уровне - 42,3 трлн рублей.
Дарья Ситникова 2025-10-15 15:50:00
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Госдума в первом чтении приняла поправки в закон о бюджете России на 2025-2027 годы по части утвержденных показателей на текущий год.

Предлагается утвердить доходы бюджета в сумме 36,562 трлн рублей (16,8% ВВП), это меньше на 1,94 трлн рублей, чем было решено до этого. Расходы - 42,3 трлн рублей (19,5% ВВП). Согласно прогнозам, дефицит бюджета составит 5,736 трлн рублей (2,6% ВВП), что больше на 1,94 трлн рублей, чем планировалось.

Прогноз по ВВП снижен до 217,29 трлн рублей, а по инфляции - до 6,8. Также ожидается, что доходы бюджета от нефтегазового сектора в стране составят 8,7 трлн рублей. А от нефтегазовой отрасли - 27,91 трлн рублей, пишет aif.ru.

До этого стало известно, что в России с 1 марта 2026 года перенесут крайний срок оплаты коммунальных услуг с 10-го на 15-е число месяца. Главная задача нововведения - повысить удобство расчетов для населения.

#в стране и мире #госдума #поправки #Бюджет
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 