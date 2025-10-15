NYT: Лондон стал европейским центром краж телефонов

По данным полиции, в прошлом году в Лондоне было украдено рекордное количество телефонов - 80 тысяч, пишет газета The New York Times. Это создало британской столице нежелательную репутацию европейской столицы преступности.

Воры совершили технологический прорыв, когда стали использовать электровелосипеды, говорится в статье. Они выезжают на тротуары на высокой скорости и выхватывают телефоны из рук прохожих. При этом преступников нельзя опознать, потому что они надевают балаклавы и капюшоны.

В 2023 году в городе украли куда меньше - 64 тысячи телефонов. Такой прирост побудил полицию начать масштабную операцию против криминальных сетей. Целью рейдов стало выявление группы посредников, которые используют магазины подержанных телефонов в системе многоуровневой глобальной преступной сети. Облавы длились две недели. Детективы изъяли около 2 000 украденных телефонов и 200 тысяч фунтов стерлингов наличными.

Годами лондонская полиция предполагала, что большинство краж телефонов совершают мелкие воры. Но в декабре прошлого года они получили интригующую наводку от пострадавшей женщины. Она отследила местонахождение своего устройства на складе недалеко от аэропорта Хитроу. Там полицейские нашли коробки, предназначенные для Гонконга. Содержимое было маркировано как аккумуляторы, но на самом деле там было около 1 000 украденных смартфонов.

После этого к делу привлекли группу следователей, которые обычно занимаются контрабандой огнестрельного оружия и наркотиков. Они установили личности двух подозреваемых в руководстве группировкой, которая отправила в Китай до 40 тысяч украденных телефонов.

Часть аппаратов сразу же продаются в Великобритании, выяснили полицейские, а другие отправляются в Китай и Алжир в рамках «локально-глобальной криминальной бизнес-модели». В КНР новейшие телефоны могут продаваться по цене до 5 000 долларов.

