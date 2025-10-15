Премьер Грузии отменил встречу с главой ОБСЕ из-за ее участия в митинге

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отменил встречу с главой МИД Финляндии и председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Элиной Валтонен. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Причиной отмены встречи стало посещение Валтонен митинга на проспекте Руставели в Тбилиси. Также глава МИД Финляндии накануне опубликовала видео в соцсети X и поддержала протестующих.

«Вчера из-за участия в незаконном митинге и ложных заявлений премьер-министр отменил запланированную встречу с министром иностранных дел Финляндии», - написано на странице грузинского правительства в соцсети.

По мнению Валтонен, демонстранты обеспокоены репрессивным курсом Грузии. Она считает, что они имеют полное право отстаивать свои права. У парламента Грузии каждый день на протяжении более полугода проходят акции протестов. Валтонен приехала в Грузию из Армении в рамках поездки по странам Южного Кавказа.

«Они имеют полное право на демократию, свободу слова и основные права человека», - написала глава ОБСЕ.

Ранее правящая партия «Грузинская мечта» одержала победу на местных выборах во всех 64 муниципалитетах страны. Она набрала 81,6% голосов по стране.

О причинах массовых протестов после выборов в Грузии «Звезде» рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян. По его мнению, часть населения настроена против действующей власти и против той политики, которой она придерживается в отношении Украины.