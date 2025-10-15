МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Премьер Грузии отменил встречу с главой ОБСЕ из-за ее участия в митинге

Валтонен приехала в Грузию из Армении в рамках поездки по странам Южного Кавказа.
Екатерина Пономарева 2025-10-15 14:10:40
© Фото: IMAGO, dts Nachrichtenagentur, Global Look Press

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отменил встречу с главой МИД Финляндии и председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Элиной Валтонен. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Причиной отмены встречи стало посещение Валтонен митинга на проспекте Руставели в Тбилиси. Также глава МИД Финляндии накануне опубликовала видео в соцсети X и поддержала протестующих.

«Вчера из-за участия в незаконном митинге и ложных заявлений премьер-министр отменил запланированную встречу с министром иностранных дел Финляндии», - написано на странице грузинского правительства в соцсети.

По мнению Валтонен, демонстранты обеспокоены репрессивным курсом Грузии. Она считает, что они имеют полное право отстаивать свои права. У парламента Грузии каждый день на протяжении более полугода проходят акции протестов. Валтонен приехала в Грузию из Армении в рамках поездки по странам Южного Кавказа.

«Они имеют полное право на демократию, свободу слова и основные права человека», - написала глава ОБСЕ.

Ранее правящая партия «Грузинская мечта» одержала победу на местных выборах во всех 64 муниципалитетах страны. Она набрала 81,6% голосов по стране.

О причинах массовых протестов после выборов в Грузии «Звезде» рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян. По его мнению, часть населения настроена против действующей власти и против той политики, которой она придерживается в отношении Украины.

#в стране и мире #Грузия #Финляндия #обсе #кобахидзе #Элина Валтонен
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 