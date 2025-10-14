Врачи объяснили, можно ли заболеть ветрянкой второй раз

Повторных случаев заболевания ветрянкой практически не бывает, рассказали «Звезде» три врача. Чаще всего, если человек заболел второй раз, ему просто провели неправильную диагностику, говорит, в частности, терапевт Мария Беляева.

Часто диагноз выставляется на основании осмотра врачом. Но нужно не верить симптомам, а сделать анализ крови, отметил терапевт Денис Прокофьев.

«Чисто теоретически это (повторное заболевание. - Прим. ред.) возможно, но, скорее всего, это просто был неправильно изначально выставлен диагноз. Потому что на самом деле вырабатываются антитела, которые держат этот вирус пожизненно. Двукратные эпизоды - они почти невозможны. Есть четкие иммуноглобулины в крови, которые позволяют диагностировать вирус ветряной оспы. После этого сохраняются пожизненные антитела», - объяснил врач.

Теоретически повторно заболеть можно при поломке Т-клеточного иммунитета, говорит профессор, доктор медицинских наук Владислав Шафалинов. Но фактически такого почти не бывает.

«Когда организм соприкасается с каким-то живым микроорганизмом, будь то вирус или бактерия, и запоминает эту последовательность антигенов на всю жизнь, это является основным механизмом предупреждения повторного заболевания. То есть Т-лимфоциты запоминают этот микроб, и каждый раз, когда человек снова соприкасается с ним, если Т-клетки дают сигнал на В-клетки, те начинают быстро вырабатывать антитела», - добавил он.

Накануне СМИ сообщили о росте в регионах России заболеваемости ветрянкой. Эксперты заявили, что причина - в нехватке вакцины от этого заболевания. Позже в Росздравнадзоре опровергли сведения о том, что прививки от ветрянки исключены из национального календаря. Кроме того, в ведомстве сообщили, что показатель ввода в гражданский оборот вакцин для профилактики ветряной оспы в этом году на 30% выше, чем в прошлом.

Ранее в РАН предположили, что пик заболеваемости гриппом и ОРВИ начнется в России в декабре. Эпидемический подъем может продлиться семь-девять недель.