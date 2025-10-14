МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Врачи объяснили, можно ли заболеть ветрянкой второй раз

Чаще всего это означает неправильно поставленный диагноз.
Владимир Рубанов 2025-10-14 09:13:51
© Фото: Eric Engman, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Повторных случаев заболевания ветрянкой практически не бывает, рассказали «Звезде» три врача. Чаще всего, если человек заболел второй раз, ему просто провели неправильную диагностику, говорит, в частности, терапевт Мария Беляева.

Часто диагноз выставляется на основании осмотра врачом. Но нужно не верить симптомам, а сделать анализ крови, отметил терапевт Денис Прокофьев.

«Чисто теоретически это (повторное заболевание. - Прим. ред.) возможно, но, скорее всего, это просто был неправильно изначально выставлен диагноз. Потому что на самом деле вырабатываются антитела, которые держат этот вирус пожизненно. Двукратные эпизоды - они почти невозможны. Есть четкие иммуноглобулины в крови, которые позволяют диагностировать вирус ветряной оспы. После этого сохраняются пожизненные антитела», - объяснил врач.

Теоретически повторно заболеть можно при поломке Т-клеточного иммунитета, говорит профессор, доктор медицинских наук Владислав Шафалинов. Но фактически такого почти не бывает.

«Когда организм соприкасается с каким-то живым микроорганизмом, будь то вирус или бактерия, и запоминает эту последовательность антигенов на всю жизнь, это является основным механизмом предупреждения повторного заболевания. То есть Т-лимфоциты запоминают этот микроб, и каждый раз, когда человек снова соприкасается с ним, если Т-клетки дают сигнал на В-клетки, те начинают быстро вырабатывать антитела», - добавил он.

Накануне СМИ сообщили о росте в регионах России заболеваемости ветрянкой. Эксперты заявили, что причина - в нехватке вакцины от этого заболевания. Позже в Росздравнадзоре опровергли сведения о том, что прививки от ветрянки исключены из национального календаря. Кроме того, в ведомстве сообщили, что показатель ввода в гражданский оборот вакцин для профилактики ветряной оспы в этом году на 30% выше, чем в прошлом.

Ранее в РАН предположили, что пик заболеваемости гриппом и ОРВИ начнется в России в декабре. Эпидемический подъем может продлиться семь-девять недель.

