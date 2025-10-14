МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Венесуэле 14 человек погибли из-за обрушения золотодобывающей шахты

По данным AP, количество погибших пока не точное.
Екатерина Пономарева 2025-10-14 06:35:25
© Фото: Juan Carlos Hernandez, Global Look Press

На востоке Венесуэлы из-за проливных дождей обрушилась шахта по добыче золота. В результате погибли не менее 14 горняков. Об этом сообщило агентство The Associated Press (AP).

«Поисково-спасательные работы начались с откачки воды из всех шахт в этом районе для снижения уровня воды», - написано в статье.

Трагедия произошла в муниципалитете Эль-Кайо, в золотодобывающем центре Венесуэлы. В городе проживают около 30 тысяч человек. Практически все из них занимаются добычей золота.

По данным AP, количество погибших пока не точное, так как оно определялось по показаниям шахтеров. В настоящий момент спасатели проводят работы по извлечению тел горняков.

Ранее в Кузбассе в шахте произошло обрушение горной породы. Спасателям из шахты «Ерунаковская» в Кемеровской области удалось спасти 151 человека. Погибших нет.

