Глава Камчатки призвал ужесточить наказание за прикорм диких зверей

Прикормка хищников к легкой пище может привести к тому, что животные привыкнут к ней и перестанут охотиться. Это может сделать их более агрессивными и опасными для человека.
Сергей Дьячкин 2025-10-14 05:27:19
© Фото: Keith Moore, Keystone Press Agency, Global Look Press

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов дал поручение министерству лесного и охотничьего хозяйства региона вместе с краевым парламентом разработать меры по ужесточению ответственности за прикорм диких животных. Об этом сообщили РИА Новости.

«Кадры в СМИ, где сотрудники организации прикармливают медвежат, возмутительны, их легко идентифицировать и необходимо это сделать», - заявил Солодов.

Губернатор добавил, что прикормка диких животных фактически формирует риски для здоровья, а в перспективе и для жизни людей.

Работа по внесению соответствующих дополнений в региональный закон об административных правонарушениях начата, заключил глава региона.

В данный момент Камчатский госохотнадзор занимается проверкой действий вахтовиков-геодезистов, которые кормили медведей в районе реки Жировая. Специалисты утверждают, что прикорм хищников к легкой пище может закончится настоящей трагедией. Животные быстро привыкают к ней и перестают охотиться. А это, в свою очередь, делает их более агрессивными.

«На месте оказалось, что трое медвежат ходят с медведицей. А двух из них намеренно прикормили сотрудники компании, у которых рядом разбит лагерь», - рассказал начальник отдела госохотнадзора Евгений Кравцов.

Он объяснил, что проводится проверка законности действий сотрудников организации. Подмосковный центр спасения диких животных «Парк львов «Земля прайда» уже выразил готовность забрать животных к себе.

«Вся вина на этих людях, которые поставили там лагерь и прикормили медвежат», - рассказал сотрудник Кроноцкого заповедника, охотовед Владимир Гордиенко.

Гордиенко пояснил, что естественная модель поведения животных была изменена настолько, что «даже семейные связи умудрились разрушить». Дело в том, что прикормленные медвежата отказались последовать за матерью.

Ранее сообщалось, как инспекторы охотнадзора обнаружили двух гималайских медвежат-сирот в Приморье. Их нашли на лесосеке в середине марта. Позже они были доставлены в центр реабилитации диких животных «Центр «Тигр» в поселке Алексеевка.

