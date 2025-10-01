МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В конце октября россиян ждет шестидневная рабочая неделя

Нерабочими будут дни со второго по четвертое ноября.
Екатерина Пономарева 2025-10-01 04:29:04
© Фото: Belkin Alexey, Global Look Press

Длинная трудовая неделя ждет россиян, которые работают пятидневку. С 27 октября по 1 ноября будет шестидневная рабочая неделя. Соответствующие данные указаны в постановлении правительства РФ.

Такие изменения связаны с длинными выходными из-за Дня народного единства. Нерабочими будут дни со 2-го по 4-ое ноября.

В конце ноября россиян ожидают предпраздничные дни. Шестой рабочий день - суббота, 1 ноября - с сокращенной сменой. Рабочее время станет на 1 час меньше, чем обычно.

Вместо субботы россияне отдохнут в понедельник, 3 ноября. Перенос выходного сделали для удобства граждан и обеспечения непрерывных выходных.

Ранее депутат Госдумы рассказал, как добиться индексации зарплаты. По словам депутата, если доходы работника несколько лет не пересматривались, то он вправе обратиться к руководителю с письменным заявлением, упоминая статьи Трудового кодекса и потребовать разъяснения.

