В конце октября россиян ждет шестидневная рабочая неделя

Длинная трудовая неделя ждет россиян, которые работают пятидневку. С 27 октября по 1 ноября будет шестидневная рабочая неделя. Соответствующие данные указаны в постановлении правительства РФ.

Такие изменения связаны с длинными выходными из-за Дня народного единства. Нерабочими будут дни со 2-го по 4-ое ноября.

В конце ноября россиян ожидают предпраздничные дни. Шестой рабочий день - суббота, 1 ноября - с сокращенной сменой. Рабочее время станет на 1 час меньше, чем обычно.

Вместо субботы россияне отдохнут в понедельник, 3 ноября. Перенос выходного сделали для удобства граждан и обеспечения непрерывных выходных.

