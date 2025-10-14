В России впервые заработает ГОСТ по габаритным воротам на автодорогах

В ноября на российских дорогах заработает ГОСТ с рекомендациями по параметрам габаритных ворот. Это специальные конструкции, контролирующие разрешенные габариты проезжающих автомобилей. Обычно их устанавливают перед мостами, туннелями или эстакадами, чтобы защитить инфраструктуру от повреждения при движении негабаритных автомобилей. Организацией-разработчиком ГОСТа выступило федеральное автономное учреждение «РосдорНИИ».

«Основной целью стандарта является обеспечение сохранности автодорог, повышение безопасности дорожного движения и снижение числа ДТП <...> из-за наезда на них транспортных средств с габаритом по высоте, превышающим подмостовой габарит», - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Национальный стандарт классифицирует габаритные ворота, правила применения и технические требования к их конструкции. Так, ворота разделят на два типа - предупреждающие и удерживающие. Первые будут информировать водителя посредством шума и вибрации о нарушении габаритов, а вторые не позволят такому транспортному средству продолжить движение. Согласно тексту документа, дата введения его в действие - 1 ноября этого года.