МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Генерал Марковчин назвал самые востребованные профессии для ВПК

Стране необходимо развитие в сфере электроники, программирования, беспилотных систем и средств радиоэлектронной борьбы.
Виктория Бокий 2025-10-14 19:18:55
© Фото: synergy.ru

Наиболее востребованными специальностями для Военно-промышленного комплекса и сферы безопасности являются те, которые связаны с электроникой, программированием, беспилотными системами и средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом рассказал заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками России, генерал-майор Сергей Марковчин на лекции в университете «Синергия».

Генерал подчеркнул, что Военно-промышленный комплекс всегда был двигателем прогресса. По его словам, обеспечение безопасности страны невозможно без единства общества, сильной армии и уважения к собственной истории.

В период масштабной трансформации международных отношений Россия сохраняет статус одной из ведущих держав, способной отстаивать свои национальные интересы и влиять на глобальные процессы. Об этом заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками России напомнил в ходе лекции, посвященной основным направлениям социально-экономического, политического и военно-технического развития России.

Кроме того, Сергей Марковчин, который является участником СВО, затронул вопрос переподготовки ветеранов спецоперации. Эта тема является действительно важной, так как растет потребность в переквалификации среди бойцов.

«Вопрос реально важный. Идет большое возвращение тех, кто отслужил по контракту и тех ребят, кто после ранения, и тут переориентация вновь на гражданские рельсы очень важна, то есть потребность большая», — сказал он.

Известно, что в «Синергии», где сегодня в ходе лекции выступил заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками России, переподготовку проходят уже более 10 000 ветеранов СВО. Они получают различные специальности, которые наиболее востребованы в настоящее время.

#Минобороны России #университет #генерал-майор #синергия #сергей марковчин
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 