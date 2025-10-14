Генерал Марковчин назвал самые востребованные профессии для ВПК

Наиболее востребованными специальностями для Военно-промышленного комплекса и сферы безопасности являются те, которые связаны с электроникой, программированием, беспилотными системами и средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом рассказал заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками России, генерал-майор Сергей Марковчин на лекции в университете «Синергия».

Генерал подчеркнул, что Военно-промышленный комплекс всегда был двигателем прогресса. По его словам, обеспечение безопасности страны невозможно без единства общества, сильной армии и уважения к собственной истории.

В период масштабной трансформации международных отношений Россия сохраняет статус одной из ведущих держав, способной отстаивать свои национальные интересы и влиять на глобальные процессы. Об этом заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками России напомнил в ходе лекции, посвященной основным направлениям социально-экономического, политического и военно-технического развития России.

Кроме того, Сергей Марковчин, который является участником СВО, затронул вопрос переподготовки ветеранов спецоперации. Эта тема является действительно важной, так как растет потребность в переквалификации среди бойцов.

«Вопрос реально важный. Идет большое возвращение тех, кто отслужил по контракту и тех ребят, кто после ранения, и тут переориентация вновь на гражданские рельсы очень важна, то есть потребность большая», — сказал он.

Известно, что в «Синергии», где сегодня в ходе лекции выступил заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками России, переподготовку проходят уже более 10 000 ветеранов СВО. Они получают различные специальности, которые наиболее востребованы в настоящее время.