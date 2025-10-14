Врачи из Подмосковья спасли подростка после взрыва смартфона

Подмосковные врачи спасли 13-летнего подростка, у которого в кармане взорвался смартфон. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Инцидент произошел в Раменском. Отмечается, что во время прибытия на место происшествия кареты скорой помощи ребенок находился в состоянии шока. Его телефон загорелся в результате взрыва, оплавил ткань брюк и верхней одежды.

«В результате площадь ожога затронула оба бедра. Учитывая большой объем повреждения и вторую степень ожога, для устранения болевого синдрома медикам пришлось прибегнуть к введению сильнодействующих анальгетиков», - передает 360.ru со ссылкой на заместителя главврача Московской областной станции скорой медицинской помощи по оперативной работе Николая Суслова.

В состоянии средней степени тяжести подростка доставили в детское ожоговое отделение Московского областного центра охраны материнства и детства. По словам заведующего данным отделением, в качестве терапии медики применяют охлаждение, наложение асептической повязки и используют местные средства для регенерации и защиты от инфекции.

Известно, что хирургическое вмешательство пострадавшему не понадобилось. Его кожа полностью восстановится после полученных травм, рубцов не будет. Медики, занимающиеся восстановлением ребенка, прогнозируют скорое выздоровление и обещают выписать его в ближайшие дни.