МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экипаж Су-34 сровнял с землей украинский опорник в зоне спецоперации

Авиаудар ВКС России наносился в интересах группировки войск «Юг», подчеркнули в МО РФ.
2025-10-14 16:55:34
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило об уничтожении укрепленного опорного пункта противника в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34. 

Летчики применили авиационные бомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции. Целью стали не только укрепления, но и личный состав ВСУ. Отмечено, что удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Юг». 

Развернув самолет, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета. Российское оборонное ведомство уточнило, что разведка подтвердила успешное уничтожение намеченных целей. 

Ранее сообщалось, что экипажи самолетов штурмовой авиации Су-25 ликвидировали украинскую пехоту в зоне СВО. Летчики нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#авиация #вкс россии #су-34 #спецоперация #группировка юг
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 