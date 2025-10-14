Экипаж Су-34 сровнял с землей украинский опорник в зоне спецоперации

Минобороны России сообщило об уничтожении укрепленного опорного пункта противника в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34.

Летчики применили авиационные бомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции. Целью стали не только укрепления, но и личный состав ВСУ. Отмечено, что удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Юг».

Развернув самолет, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета. Российское оборонное ведомство уточнило, что разведка подтвердила успешное уничтожение намеченных целей.

Ранее сообщалось, что экипажи самолетов штурмовой авиации Су-25 ликвидировали украинскую пехоту в зоне СВО. Летчики нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.