Более семи миллионов работающих родителей получат семейную выплату

С 2026 года в России будет введена семейная налоговая выплата. Ее должны получить 7,3 миллиона работающих родителей. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Отмечается, что на эту цель предусмотрено 119 миллиардов рублей. Как добавила вице-премьер Татьяна Голикова, семьи в рамках данной помощи смогут получить от 56 до 189 тысяч рублей.

«В семьях, которые получат дополнительную помощь, воспитываются порядка 11 миллионов детей», - отметил Котяков.

Известно, что дополнительную помощь семьям будут направлять один раз в год. Заявление на получение выплаты можно подать через «Госуслуги» либо обратиться в отделение Социального фонда или в МФЦ. Принимать документы за 2025 год начнут с 1 июня по 1 октября 2026 года.

Напомним, что семейная налоговая выплата - это возврат части налога на доходы физических лиц, который пересчитают по ставке 6%. Претендовать на выплату смогут семьи с двумя и более детьми, если их средний доход, разделенный на всех членов семьи, не превышает полутора региональных прожиточных минимумов, имущество соответствует установленным критериям, а у родителей нет долгов по алиментам.

Ранее на VI Форуме социальных инноваций регионов Антон Котяков заявил, что программа материнского капитала в ближайшее время будет модернизирована. Глава Минтруда подчеркнул, что эффект данной меры хоть и востребован, но в последние годы начал заметно ослабевать.