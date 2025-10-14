МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В США три человека пострадали после нападения на школу

Два человека госпитализированы, одному врачи оказали помощь на месте.
Екатерина Пономарева 2025-10-14 14:14:41
© Фото: Алексей Алексеев, РИА Новости

В американском городе Торранс, штат Калифорния, мужчина напал с ножом на сотрудников школы. Об этом сообщили в 360.ru.

По данным американской полиции, бывший студент нанес удары ножом трем работникам школы, затем попытался напасть на четвертого и скрылся. Два человека госпитализированы, одному врачи оказали помощь на месте.

Нападавшего поймали полицейские США. Во время задержания он не сопротивлялся. Бывший студент признался, что заранее заложил две взрывчатки - на перекрестке 208-й улицы и Амапола-авеню. Саперы сразу выехали на обозначенные места и нашли взрывчатые устройства. Все они успешно обезврежены. Полиция разбирается в происшествии и устанавливает причины нападения на школу.

Ранее в Австрии неизвестный открыл стрельбу в школе. В результате трагедии погибли не менее 11 человек. Подросток, считавший себя жертвой травли, открыл стрельбу в двух аудиториях. Позже он был найден мертвым в школьном туалете.

#в стране и мире #школа #сша #нападение
