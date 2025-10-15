Церемония награждения Премии МО РФ в области культуры и искусства: прямая трансляция

Сегодня в Центральном Доме Российской Армии состоится церемония награждения Премии Министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искусства за 2024 год.

Премия вручается по девяти номинациям: «Литературное творчество и издательское дело», «Музыкальное дело», «Изобразительное и монументальное искусство», «За вклад в развитие культуры», «Театральное искусство», «Музейно-выставочная деятельность», «Культурно-просветительские проекты», «Искусство кино и анимации» и «Культурно-шефская работа».

Особое внимание при присуждении премии было уделено проектам, направленным на решение задач культурно-художественной поддержки военнослужащих, особенно участников специальной военной операции, героизации подвигов Защитников Отечества, а также преемственности исторической памяти.

В 2024 году лауреатами премии стали: народный артист Российской Федерации Газманов Олег Михайлович, народный художник СССР, академик Российской академии художеств Шилов Александр Максович, народный артист Российской Федерации Матвиенко Игорь Игоревич, обозреватель по отделу военно-морской истории и литературы журнала «Морской сборник», член Союза писателей России, заслуженный работник культуры Российской Федерации Шигин Владимир Виленович, авторский коллектив Донецкого республиканского академического молодежного театра, авторские коллективы проектов «Интерактивный музей СВО», «Воины Z - Поколению Z», «Шедевры военных музеев», «Моя страна! Мой народ! Моя армия!».

В рамках мероприятия спланировано участие номинантов и лауреатов Премии прошлых лет, заслуженных и народных артистов Российской Федерации, а также известных деятелей культуры и искусства, руководящего состава Минобороны России и Минкультуры России. Лауреаты представят выставочные экспозиции своих проектов.