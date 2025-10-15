МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Церемония награждения Премии МО РФ в области культуры и искусства: прямая трансляция

Начало мероприятия в 17:15.
2025-10-15 17:13:00
© Фото: ТРК «Звезда»

Сегодня в Центральном Доме Российской Армии состоится церемония награждения Премии Министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искусства за 2024 год.

Премия вручается по девяти номинациям: «Литературное творчество и издательское дело», «Музыкальное дело», «Изобразительное и монументальное искусство», «За вклад в развитие культуры», «Театральное искусство», «Музейно-выставочная деятельность», «Культурно-просветительские проекты», «Искусство кино и анимации» и «Культурно-шефская работа».

Особое внимание при присуждении премии было уделено проектам, направленным на решение задач культурно-художественной поддержки военнослужащих, особенно участников специальной военной операции, героизации подвигов Защитников Отечества, а также преемственности исторической памяти.

В 2024 году лауреатами премии стали: народный артист Российской Федерации Газманов Олег Михайлович, народный художник СССР, академик Российской академии художеств Шилов Александр Максович, народный артист Российской Федерации Матвиенко Игорь Игоревич, обозреватель по отделу военно-морской истории и литературы журнала «Морской сборник», член Союза писателей России, заслуженный работник культуры Российской Федерации Шигин Владимир Виленович, авторский коллектив Донецкого республиканского академического молодежного театра, авторские коллективы проектов «Интерактивный музей СВО», «Воины Z - Поколению Z», «Шедевры военных музеев», «Моя страна! Мой народ! Моя армия!».

В рамках мероприятия спланировано участие номинантов и лауреатов Премии прошлых лет, заслуженных и народных артистов Российской Федерации, а также известных деятелей культуры и искусства, руководящего состава Минобороны России и Минкультуры России. Лауреаты представят выставочные экспозиции своих проектов.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 