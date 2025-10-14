Подразделения ульяновских десантников группировки войск «Днепр» уничтожили тяжелые украинские гексакоптеры «Баба-яга», которые боевики используют для ночных атак на наши позиции. Сбивали беспилотники при помощи FPV-дронов. Воздушный таран гарантированно выводит гексакоптеры из строя. Между тем ценность «Бабы-яги» и ударного дрона наших военных несоизмерима.

Тяжелые гексакоптеры боевиков киевского режима - не единственная воздушная цель для операторов дронов-камикадзе Ульяновского соединения ВДВ. В течение прошедших трех недель десантники таранами сбили более 20 беспилотников противника различного назначения, включая разведывательные БПЛА и FPV-дроны.

Настоящую охоту за беспилотниками противника ранее устроили снайперские пары группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении. На промысел бойцы выходят по ночам. «Бабу-ягу» выслеживают и уничтожают огнем из винтовки. Таким способом снайперы «приземлили» более 100 тяжелых дронов ВСУ. Свои позиции бойцы тщательно маскируют, чтобы самим не оказаться в роли добычи. Используют антидроновые одеяла. Работают с дистанций от 100 метров до километра. Целятся по винтам или аккумуляторным батареям. Систематическая работа снайперов снижает эффективность применения «Бабы-яги» боевиками на данном направлении.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.