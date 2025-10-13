Кома после вируса: девочке с синдромом Гийена - Барре нужна помощь

Чтобы пообщаться с родными по видеосвязи, Тане нужна помощь бабушки. Она аккуратно поддерживает голову внучки, направляет в сторону камеры. И каждый по ту сторону экрана надеется, что вскоре они смогут встретиться и слышать ее голос дома.

В октябре 2024 года Таня перенесла обычную вирусную инфекцию, какую многие могут подхватить в осенний период. Когда болезнь почти отступила, буквально за полчаса Таня оказалась полностью обездвижена. До болезни она каталась на коньках с друзьями, играла в духовом оркестре, училась в колледже на программиста, а заочно еще и получала специальность по направлению «Земельное дело». Пыталась успеть все - волонтерила, писала свои песни, выступала на сцене.

А потом она перестала дышать. Таню подключили к ИВЛ, срочно направили в реанимацию. Врачи собирали анализы, поднимали всю историю болезней с детства, чтобы найти причину таких осложнений. И нашли. Синдром Гийена - Барре - острое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система организма поражает собственные периферические нервы.

Тогда удалось стабилизировать состояние, Таня пошла на поправку. Но потом случился рецидив - в очередной больнице она пережила клиническую смерть и длительную кому.

Сейчас Татьяна не может самостоятельно ходить, есть и даже говорить. С помощью специалистов она может сесть в кресло, но даже в таком положении ей трудно находиться дольше двух часов.

«У людей с иммунодефицитом первичным, вторичным могут быть такие осложнения. У Тани был установлен диагноз - бронхиальная астма, конечно, это сыграло роль», - говорит исполняющая обязанности главврача Кимрской ЦРБ Регина Атаева.

Пока мы общаемся с врачом, за кадром остается Юлия Владимировна - мама девочки. Она и сама медработник - старшая медсестра в той самой клинике, где Таню уже дважды спасали. Но ведь горе не выбирает профессию. Теперь она совмещает работу, помощь людям, заботу о Тане, ее брате и сестре.

«К сожалению, мне иногда хочется разрядки, хочется поплакать, но нельзя. Потому что начинаю плакать я - начинают плакать маленькие дети. Поэтому приходится держаться», - говорит Юлия Владимировна.

Сейчас, когда самое страшное позади, ей, конечно, полегче. Ведь самую главную помощь оказывают профильные специалисты.

«Продолжение реабилитации нам необходимо, чтобы моя дочь вернулась к прежней жизни. Нужны занятия инструкторов, ЛФК, логопедов, нейропсихологов. В городе, к сожалению, таких специальностей у нас нет. И я, несмотря на то что медсестра, тоже не владею такими методиками», - рассказывает мама Тани.

Теперь Тане необходима лечебная физкультура - массаж отдельных участков тела, физиопроцедуры для улучшения кровообращения и снижения напряжения мышц, а самое главное - электростимуляция верхних и нижних конечностей и транскраниальная магнитная стимуляция головного мозга. Специалисты утверждают, что если регулярно заниматься в профессиональном медицинском центре, то Таня сможет полностью восстановиться. Фонду «Люди-маяки» уже удалось собрать часть суммы на реабилитацию, но этого пока недостаточно.

«На сегодняшний день Таня прошла уже два курса интенсивной реабилитации в рамках программы ОМС. И мы услышали самые заветные слова - что реабилитационный потенциал есть. Следующий курс для Тани будет уже платным. И стоимость для ее семьи, для ее близких, конечно, колоссальная», - говорит руководитель медицинских программ благотворительного фонда «Люди-маяки» Татьяна Резникова.

