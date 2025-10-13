МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ученые обнаружили новый тип диабета

Авторы исследования сообщают, что их открытие поможет глубже понять механизмы секреции инсулина.
Сергей Дьячкин 2025-10-13 05:41:16
© Фото: Sebastian Gollnow, dpa, Globallookpress

Международная команда ученых из Бельгии и Англии впервые выявила новый тип диабета у новорожденных. Исследование было опубликовано в Journal of Clinical Investigation.

Исследование показало, что мутация гена TMEM167 нарушает работу β-клеток поджелудочной железы, отвечающих за выработку инсулина. Это приводит к их гибели.

Ученые из Университета Эксетера и Свободного университета Брюсселя в своем исследовании задействовали технологию CRISPR и стволовые клетки. Это позволило им точно проследить, как ген TMEM167A влияет на клеточные процессы. Оказалось, что ген важен не только для выработки инсулина, но и для обеспечения нормальной работы нейронов. Отмечается, что у заболевших детей наблюдались также неврологические нарушения, включая микроцефалию и эпилепсию.

Авторы исследования сообщают, что открытие такого редкого типа диабета поможет глубже понять механизмы секреции инсулина. В будущем это может привести к созданию новых методов лечения неонатального и других форм диабета. На сегодняшний день им страдают почти шестьсот миллионов человек по всему земному шару.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что для профилактики развития сахарного диабета необходимо периодически сдавать кровь на сахар, правильно питаться и вести более активный образ жизни.

#Медицина #Исследования #ученые #Диабет #новорожденные #клетки #инсулин #стволовые клетки #ген #CRISPR
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 