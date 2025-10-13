Ученые обнаружили новый тип диабета

Международная команда ученых из Бельгии и Англии впервые выявила новый тип диабета у новорожденных. Исследование было опубликовано в Journal of Clinical Investigation.

Исследование показало, что мутация гена TMEM167 нарушает работу β-клеток поджелудочной железы, отвечающих за выработку инсулина. Это приводит к их гибели.

Ученые из Университета Эксетера и Свободного университета Брюсселя в своем исследовании задействовали технологию CRISPR и стволовые клетки. Это позволило им точно проследить, как ген TMEM167A влияет на клеточные процессы. Оказалось, что ген важен не только для выработки инсулина, но и для обеспечения нормальной работы нейронов. Отмечается, что у заболевших детей наблюдались также неврологические нарушения, включая микроцефалию и эпилепсию.

Авторы исследования сообщают, что открытие такого редкого типа диабета поможет глубже понять механизмы секреции инсулина. В будущем это может привести к созданию новых методов лечения неонатального и других форм диабета. На сегодняшний день им страдают почти шестьсот миллионов человек по всему земному шару.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что для профилактики развития сахарного диабета необходимо периодически сдавать кровь на сахар, правильно питаться и вести более активный образ жизни.