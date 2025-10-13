МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Приморье неделю ищут пропавшего на катере рыбака

В последний раз сигнал от пропавшего катера зафиксировали в районе поселка Посьет, дальше его след теряется.
Ян Брацкий 2025-10-13 04:42:57
© Фото: Guo Feizhou, XinHua, Globallookpress

Приморские волонтеры уже неделю ищут 42-летнего жителя Владивостока, который седьмого октября вышел в море на катере и пропал. По информации поисковой организации «Примпоиск», Андрей Варченко при себе имел спасательные жилеты и гидрокостюмы. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

Между тем, родственники рыбака пообещали щедрое вознаграждение за любую информацию, которая поможет его найти. Близкие Андрея уверены, что он жив. Во время поездки у него могло закончиться горючее или случиться приступ.

В последний раз сигнал от его катера зафиксировали в районе поселка Посьет. Родные Варченко прибыли на место и арендовали небольшое судно для поисков. Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, плотного телосложения, волосы черные, глаза карие. В момент выхода в море был одет в темную кофту и темно-синие джинсы. Управлял катером Yamaha с двумя моторами, покрытыми бардовыми чехлами.

