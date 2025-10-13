В Алчевске ввели режим ЧС после взрыва в многоквартирном доме

Режим чрезвычайной ситуации был введен в городе Алчевск Луганской Народной Республики после взрыва и пожара в многоквартирном жилом доме. Об этом сообщила глава городского округа Светлана Гребенькова. Заявление было сделано после заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

«Оперативные службы республики и сотрудники администрации продолжают работать на месте происшествия», - отметила Гребенькова.

Она добавила, что оперслужбы и администрация города своевременно реагируют и оказывают помощь жителям дома. Уточняется, что в многоэтажном доме по улице Гмыри в ночь на 13 октября произошло возгорание на седьмом этаже, а также частично обрушились квартиры на восьмом и девятом этажах. Было отмечено частичное обрушение чердачного перекрытия и кровли. На месте происшествия работают следователи и криминалисты СК ЛНР.

«Следователи и криминалисты следственного управления Следственного комитета России по Луганской Народной Республике работают на месте происшествия в Алчевске» - говорится в сообщении СК республики.

В результате происшествия погибли два человека, остальных жильцов эвакуировали в пункты временного размещения. На данный момент было установлено, что причиной пожара стал взрыв. Все необходимые городские службы перешли на усиленный режим работы. Для разбора обрушений в жилом доме привлекли специальную технику.