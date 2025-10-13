МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Музей морских котиков США поздравил флот снимком российского «Варяга»

Помимо российского ракетного крейсера, на поздравительных открытках узнали японский миноносец, датский фрегат и корабль ВМС Индии.
Ян Брацкий 2025-10-13 23:55:54
© Фото: US Navy via Globallookpress.com

Американский военный флот поздравили с 250-летием открытками с российскими боевыми кораблями. «Отличился» Национальный музей морских котиков ВМС США. В соцсети Х он разместил серию поздравительных открыток, на которых были изображены, в том числе, российские корабли.

Первым внимание на это обратил репортер газеты The Wall Street Journal Дэвид Браун.

«Это российский ракетный крейсер», - написал он под одной из публикаций.

Дальше - больше. Среди олицетворения американской военной мощи в Мировом океане Браун опознал крейсер «Варяг», советский «Михаил Кутузов», японский эскадренный миноносец, корабль ВМС Индии и датский фрегат. Музей морских котиков поспешил исправить оплошность и скандальный пост из соцсети удалил. Однако скриншоты уже успели разойтись по Сети.

#сша #Военно-Морской Флот #морские котики #Крейсер Варяг
