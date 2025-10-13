МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Грузовое судно с украинским экипажем затонуло в Черном море

Сухогруз затонул в 260 километрах к востоку от Варны, экипаж подняли на борт турецкого спасательного судна.
Ян Брацкий 2025-10-13 23:22:32
© Фото: Nina Liashonok, Keystone Press Agency, Global Look Press

Грузовое судно Eileen под камерунским флагом затонуло в Черном море. Об инциденте сообщил портал Maritime. Известно, что на борту находилась команда из десяти украинских моряков, всех удалось спасти. По данным болгарского Минобороны, судно получило пробоину в борту и начало стремительно погружаться в воду в 260 километрах к востоку от Варны.

«Капитан приказал экипажу покинуть судно, которое затонуло в Черном море», - пишет портал.

Экипаж Eileen спасся на двух надувных плотах для эвакуации. Терпящих бедствие моряков подобрало турецкое судно. Eileen - сухогруз водоизмещением 3092 тонны. На воду корабль спустили в 1993 году. Им управляла компания из Одессы.

Ранее его неоднократно задерживали для проверок в портах Турции, Греции и Грузии. Специалисты указывали на несоответствие нормам и требованиям безопасности. Сейчас ведется расследование инцидента, выясняются все обстоятельства случившегося.

#Черное море #Болгария #сухогруз #кораблекрушение #Eileen
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 