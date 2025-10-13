Грузовое судно с украинским экипажем затонуло в Черном море

Грузовое судно Eileen под камерунским флагом затонуло в Черном море. Об инциденте сообщил портал Maritime. Известно, что на борту находилась команда из десяти украинских моряков, всех удалось спасти. По данным болгарского Минобороны, судно получило пробоину в борту и начало стремительно погружаться в воду в 260 километрах к востоку от Варны.

«Капитан приказал экипажу покинуть судно, которое затонуло в Черном море», - пишет портал.

Экипаж Eileen спасся на двух надувных плотах для эвакуации. Терпящих бедствие моряков подобрало турецкое судно. Eileen - сухогруз водоизмещением 3092 тонны. На воду корабль спустили в 1993 году. Им управляла компания из Одессы.

Ранее его неоднократно задерживали для проверок в портах Турции, Греции и Грузии. Специалисты указывали на несоответствие нормам и требованиям безопасности. Сейчас ведется расследование инцидента, выясняются все обстоятельства случившегося.