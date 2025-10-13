В Архангельской области нашли огромный алмаз весом 340 карат

В Архангельской области на месторождении имени В. Гриба нашли алмаз весом 340 карат. Об этом сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

«Уникальная находка на месторождении им. В. Гриба – алмаз весом 340 карат!», - говорится в сообщении.

Отмечается, что найденная драгоценность стала одной из пяти крупнейших, обнаруженных в России. Глава Архангельской области подчеркнул, что находка – рекорд для всей истории промышленной разработки месторождения.

Цыбульский отметил, что камень уникален не только своим размером, но и качеством. Также найденный алмаз обладает высокой ценностью для рынка. Известно, что доля подобных камней составляет не более 2% от всех природных кристаллов.