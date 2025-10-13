На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись три машины

Массовая авария с тремя машинами произошла на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя иномарки. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя другими автомобилями.

Известно, что в результате аварии есть пострадавшие. Им оказывается вся необходимая помощь.

Прокуратура Москвы отмечает, что взяла под контроль ДТП на Кутузовском проспекте. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, по данным столичного Дептранса, движение на проспекте затруднено. На месте происшествия работают оперативные службы Москвы.