Туристка сорвалась со скалы под Новороссийском

В Новороссийске Краснодарского края туристка забралась на гору Колдун и сорвалась. Об этом сообщил Telegram-канал «Вести. Дежурная Часть».

Уточняется, что девушке удалось самой выйти на связь со спасателями. Прибыв на место, они смогли вызволить туристку с помощью альпинистского снаряжения.

«Пострадавшую довезли до скорой и передали врачам», - говорится в материале.

Сообщается, что для спасения девушки потребовался спуск с высоты в семьдесят метров. В данный момент медицинские специалисты оказывают туристке необходимую помощь.