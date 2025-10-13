МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Туристка сорвалась со скалы под Новороссийском

Сообщается, что девушке удалось самостоятельно связаться со спасателями, которые пришли ей на помощь.
Сергей Дьячкин 2025-10-13 01:30:08
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Новороссийске Краснодарского края туристка забралась на гору Колдун и сорвалась. Об этом сообщил Telegram-канал «Вести. Дежурная Часть».

Уточняется, что девушке удалось самой выйти на связь со спасателями. Прибыв на место, они смогли вызволить туристку с помощью альпинистского снаряжения.

«Пострадавшую довезли до скорой и передали врачам», - говорится в материале.

Сообщается, что для спасения девушки потребовался спуск с высоты в семьдесят метров. В данный момент медицинские специалисты оказывают туристке необходимую помощь.

#Краснодарский край #Новороссийск #туризм #спасатели #альпинизм #происшествия #Скорая помощь
