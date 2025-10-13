Туристка сорвалась со скалы под Новороссийском

В Новороссийске Краснодарского края туристка забралась на гору Колдун и сорвалась. Об этом сообщил Telegram-канал «Вести. Дежурная Часть».
Уточняется, что девушке удалось самой выйти на связь со спасателями. Прибыв на место, они смогли вызволить туристку с помощью альпинистского снаряжения.
«Пострадавшую довезли до скорой и передали врачам», - говорится в материале.
Сообщается, что для спасения девушки потребовался спуск с высоты в семьдесят метров. В данный момент медицинские специалисты оказывают туристке необходимую помощь.
© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»