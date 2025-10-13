МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Екатеринбурге ученик распылил перцовый баллончик, пострадали 14 детей

Состояние школьников удовлетворительное.
Владимир Рубанов 2025-10-13 12:51:18
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Екатеринбурге 14 детей пострадали от перцового баллончика в здании школы №76. Об этом сообщила прокуратура Свердловской области. Проводится проверка.

По предварительным данным, аэрозоль на перемене распылил ученик 4-го класса 2014 года рождения. В больницу на обследование отвезли 11 школьников. Потом их отпустили по домам. Состояние детей удовлетворительное. Трое изначально отказались от медпомощи.

На месте работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, рассказал «Звезде» руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, мальчик, которого подозревают в распылении, воспитывается в неполной семье. Сейчас полицейские опрашивают и детей, и учителей.

#в стране и мире #школа #Свердловская область #Екатеринбург #аэрозоль #перцовый баллончик
