МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Шебекино от удара дрона ВСУ пострадал многоквартирный дом

Предварительно, обошлось без пострадавших.
Сергей Дьячкин 2025-10-13 00:04:57
© Фото: Telegram/vvgladkov

Боевики киевского режима атаковали FPV-дронами город Шебекино Белгородской области. Один из беспилотников ударил по многоквартирному дому. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Город Шебекино под ударами вражеских FPV-дронов. Предварительно, обошлось без пострадавших», - сообщил губернатор.

Уточняется, что в доме были повреждены остекление двух квартир и фасад. В результате детонации второго дрона загорелась машина. Местным жителям удалось ликвидировать возгорание. От удара пострадал еще один автомобиль, который был припаркован рядом - у него разбиты стекла и поврежден кузов. В данный момент, по сообщению губернатора, уточняется информация о последствиях удара.

#белгородская область #атака БПЛА #Вячеслав Гладков #шебекино #FPV-дрон #атака всу
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 