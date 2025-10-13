В Шебекино от удара дрона ВСУ пострадал многоквартирный дом

Боевики киевского режима атаковали FPV-дронами город Шебекино Белгородской области. Один из беспилотников ударил по многоквартирному дому. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Город Шебекино под ударами вражеских FPV-дронов. Предварительно, обошлось без пострадавших», - сообщил губернатор.

Уточняется, что в доме были повреждены остекление двух квартир и фасад. В результате детонации второго дрона загорелась машина. Местным жителям удалось ликвидировать возгорание. От удара пострадал еще один автомобиль, который был припаркован рядом - у него разбиты стекла и поврежден кузов. В данный момент, по сообщению губернатора, уточняется информация о последствиях удара.