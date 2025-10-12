В Госдуме поддержали идею ввести медиацию при разводе

В России необходимо ввести процедуру обязательной медиации (примирение супругов - Прим. ред.) при оформлении развода. Такое мнение выразила зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Я полностью поддерживаю идею Минюста, что медиация не просто должна быть теоретически возможной опцией при разводе, она должна быть обязательной», - цитирует ее слова ТАСС.

Буцкая отметила, что медиаторы нужны для того, чтобы стороны могли договориться, особенно, по вопросу с детьми. По словам политика, в Москве считается очень сильной служба медиации.

Ранее сообщалось, что законопроект о введении в России института совместного воспитания детей родителями после развода внесен на рассмотрение депутатов Госдумы РФ. Заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов рассказал «Звезде» про детали документа.