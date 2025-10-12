МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Госдуме поддержали идею ввести медиацию при разводе

По мнению депутата, медиатор должен помочь сторонам добиться согласия, в том числе, по вопросу с детьми.
Глеб Владовский 2025-10-12 09:33:34
© Фото: Belkin Alexey news.ru Globallookpress

В России необходимо ввести процедуру обязательной медиации (примирение супругов - Прим. ред.) при оформлении развода. Такое мнение выразила зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Я полностью поддерживаю идею Минюста, что медиация не просто должна быть теоретически возможной опцией при разводе, она должна быть обязательной», - цитирует ее слова ТАСС.

Буцкая отметила, что медиаторы нужны для того, чтобы стороны могли договориться, особенно, по вопросу с детьми. По словам политика, в Москве считается очень сильной служба медиации.

Ранее сообщалось, что законопроект о введении в России института совместного воспитания детей родителями после развода внесен на рассмотрение депутатов Госдумы РФ. Заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов рассказал «Звезде» про детали документа.

#в стране и мире #Госдума РФ #Развод #депутат ГД #медиация
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 