Путин подарил королю Бахрейна двух камчатско-чукотских кречетов

Владимир Рубанов 2025-10-01 02:38:18
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press

Владимир Путин подарил королю Бахрейна Хамаду бен Иса Аль Халифе двух камчатско-чукотских кречетов. Этих птиц специально вырастили в питомнике соколиного центра «Камчатка», сообщили в Минприроды.

В Бахрейне прошла церемония их передачи в дар. В ней участвовали послы из России и Бахрейна, а также представитель российского министерства природы. В 2023 году Бахрейн присоединился к усилиям по защите популяции кречета. Представители этой страны участвуют в международном форуме по охране соколов во Владивостоке.

Кречет - это редкая птица, которая находится под угрозой исчезновения. Ее численность уменьшается из-за разрушения мест обитания, нехватки еды и незаконной охоты. Кречет внесен в Красную книгу России и находится в Красном списке Международного союза охраны природы (МСОП) как уязвимый вид.

Это событие важно еще тем, что Россия и Бахрейн отмечают 35 лет дипломатических отношений. Традиции соколиной охоты объединяют страны, и сотрудничество помогает сохранять редких птиц, отметили в Минприроды.

Президент России в 2019 году во время своего визита на Ближний Восток подарил белых камчатских кречетов наследному принцу Абу-Даби и королю Саудовской Аравии. Тех птиц тоже вырастили в питомнике на Камчатке.

#Владимир Путин #Бахрейн #Камчатка #подарок #кречет
