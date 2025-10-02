Минобороны завершило северный завоз 2025 года

Минобороны России успешно доставило в текущую навигацию все необходимые материальные средства в отдаленные районы Крайнего Севера, гарнизоны Сибири и Дальнего Востока. Это было сделано вовремя и в полном объеме. Всего в 137 труднодоступных пунктов завезли более 76 тысяч тонн разных грузов. Эти средства помогут военным выполнять свои задачи и обеспечивать нормальную жизнь.

Для северного завоза использовали 63 морских и речных судна, 11 военно-транспортных самолетов и 87 автомашин. Всего они сделали более 250 рейсов.

Благодаря регулярным поставкам в отдаленные военные части привезли новое, современное оружие и технику. Это дало возможность улучшить боеспособность войск. Также в эти места доставили топливо, еду, одежду, лекарства и другие важные вещи, которые нужны для жизни и работы.

Запасы в военных частях и их качество соответствуют установленным нормам. Это гарантирует обеспеченность всем необходимым до конца навигации 2026 года.

В зависимости от того, где находятся военные части и как это экономически выгодно, использовались разные способы доставки материалов. Например, силами поставщиков, сторонних транспортных компаний, вспомогательным флотом, самолетами и грузовиками.

Кроме того, в эту навигацию продолжалась уборка мусора в Арктической зоне России. Эту работу выполняют подразделения ликвидации экологического ущерба. В этом году на архипелаге Новая Земля собрали 300 тонн металлолома. С 2015 года из Арктики уже вывезли больше 32 тысяч тонн металла. В 2026 году работы по уборке на Новой Земле продолжатся.

Северный завоз - это комплекс мероприятий по накоплению, погрузке и доставке технических средств, горюче-смазочных материалов, продовольствия и других материальных средств для воинских частей в районах Крайнего Севера, отдаленных гарнизонах Сибири и Дальнего Востока.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.