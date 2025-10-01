Минэнерго Украины сообщило о перебое в электроснабжении саркофага на ЧАЭС

Минэнерго Украины заявило о перебое в электроснабжении нового саркофага (конфайнмента) над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС.

Отмечается, что из-за скачков напряжения новый безопасный конфайнмент остался без электроснабжения. Он считается ключевым объектом, изолирующим разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС. Также он предотвращает выброс радиоактивных материалов в окружающую среду. На данный момент специалисты проводят работы по восстановлению электроснабжения.

В ведомстве также указали, что чрезвычайная ситуация возникла из-за аварии на энергетической инфраструктуре в Киевской области.

Директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук до этого рассказал об ударе националистов и его последствиях для объекта. Он отметил, что в месте атаки находится тепловой канал станции, откуда осуществляется подпитка и обеспечение станции технической водой. В результате обстрела начался серьезный пожар.